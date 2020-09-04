Afyonkarahisar'da aranan 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da iki mahallede yapılan uygulamada haklarında arama kararı bulunan 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis timlerince, Osmangazi ile Erenler mahallelerinde yapılan uygulamada durdurulan iki otomobilde, çeşitli suçlardan aranan M.N, A.A. ve M.Y. gözaltına alındı.

Zanlıların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız ve kurusıkı tabanca ile bir miktar esrar ele geçirildi.