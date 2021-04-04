Afyonkarahisar'da aranan 5 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da aranan 5 hükümlü yakalandı

04.04.2021 09:03
Afyonkarahisar'da aranan 5 hükümlü yakalandı, System.String[]

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik operasyonda yakalanan 5 kişiden 4'ü cezaevine gönderildiİl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik operasyonda yakalanan 5 kişiden 4'ü cezaevine gönderildi

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlenen operasyonla M.A, V.O, A.Y, F.Y. ile A.B'yi yakaladı.

4 hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Hakaret suçundan yakalanan A.B. ise 1100 lira kefaret ücretini ödedikten sonra serbest bırakıldı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da aranan 5 hükümlü yakalandı - Son Dakika


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