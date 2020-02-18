Afyonkarahisar'da aranan kadın ölü bulundu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da aranan kadın ölü bulundu

6 saat önce

Afyonkarahisar'da mesai sonrası eve gitmek üzere iş yerinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 40 yaşındaki Dursiye Sağlam'ın cesedi bulundu.

Afyonkarahisar'da aranan kadın ölü bulundu, System.String[]

Afyonkarahisar'da mesai sonrası eve gitmek üzere iş yerinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 40 yaşındaki Dursiye Sağlam'ın cesedi bulundu. Bir televizyon programına bağlandıktan sonra şüpheli konuşmaları üzerine ifadesi alınan zanlı, suçunu itiraf etti.


Afyonkarahisar'ın Kanlıca Mahallesi'nde yaşayan Dursiye Sağlam (40), çalıştığı iş yerinden 11 Şubat gecesi saat 24.00'te çıktı. Sağlam'dan haber alamayan yakınları polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evli ve 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam'ı Afyonkarahisar'a 5 kilometre uzaklıktaki Sülümenli kasabası yakınlarında ölü buldu.


7 gündür kayıp olarak aranan Dursiye Sağlam'ın ailesi dün bir televizyon programına çıktı. Programda, Dursiye Sağlam'ın gece iş çıkışı ailesi ile olan sorunundan dolayı konuştuğu Ahmet isimli kişiye ulaşıldı. İş çıkışı arabası ile Sağlam'ı aldığı iddia edilen Ahmet isimli şahıs dün programa telefon ile bağlandığı sırada şüpheli konuşmaları dikkat çekti. Yıllarca konuştuğu Sağlam'a abla diye hitap eden Ahmet isimli şahsın, şüpheli davranışlarından dolayı Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından sorguya çekildiği esnada her şeyi itiraf ettiği öğrenildi. Ahmet'in Dursiye Sağlam'ı öldürdükten sonra yakmaya çalıştığı da öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:19 Kaynak: İHA
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