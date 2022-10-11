Afyonkarahisar'da 'Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması'

Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar'da da gerçekleştirilen 'Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması'nda hakkında arama kararı olan 9 şahıs yakalandı.

Denetim Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden oluşturulan ekipler tarafından kentin farklı noktalarında yapıldı. Denetimde 573 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapılırken, 488 araç ise kontrol edildi. Denetimler sonucunda haklarında arama kararı olan 9 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 7'si işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken iki şahıs ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR