Afyonkarahisar'da arazi anlaşmazlığı cinayeti

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada av tüfeğiyle yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İmranlı köyünde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu öne sürülen Çakır K. (70) ile İbrahim Cırık (73) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından Çakır K, evinden getirdiği av tüfeğiyle Cırık'a ateş etti.
Başından ağır yaralanan Cırık, kaldırıldığı İscehisar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olayın ardından köyden traktörüyle hayvan ağılına gittiği belirlenen Çakır K'nın, cinayette kullandığı av tüfeğiyle yaya olarak bölgedeki ormanlık alana kaçtığı belirtildi.
İlçe Jandarma ekipleri, iz takip köpekleriyle ormanlık alanda Çakır K'yı arama çalışmalarını akşam saatlerine kadar sürdürdü.
Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara veren ekiplerin, sabah tekrar bölgede şüpheliyi arama çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.
Öte yandan şüpheli Çakır K'nın yakalanması ve olayın devamının gelmemesi için jandarma ekiplerinin köyde emniyet tedbirleri aldığı bildirildi.