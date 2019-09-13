Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü
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Afyonkarahisar'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Bayat ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, Çakır K. (70) av tüfeğiyle İbrahim Cırık'ı (73) vurarak öldürdü.

Afyonkarahisar'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Bayat ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, Çakır K. (70) av tüfeğiyle İbrahim Cırık'ı (73) vurarak öldürdü.

Olay; dün saat 15.30 sıralarında Bayat ilçesine bağlı İmrallı köyünde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Çakır K. ve İbrahim Cırık, dün köy meydanında karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Çakır K., evinden getirdiği av tüfeğiyle İbrahim Cırık'a ateş etti. Yüzüne ve başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan İbrahim Cırık, tedaviye alındığı İscehisar Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cırık'ın cenazesi işlemlerin ardından otopsi için morga konuldu.

ORMANA KAÇTI

İhbar üzerine köye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma, olayın ardından köyden traktörüyle hayvan ağılına giden Çakır K.'nin, cinayette kullandığı av tüfeğiyle ormanlık alana kaçtığını belirledi. Bayat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, iz takip köpekleriyle ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri Çakır K.'nin yakalanması ve olayın devamının gelmemesi için köyde güvenlik önlemi aldı.

Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:10 Kaynak: DHA
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