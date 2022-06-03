Afyonkarahisar'da arkadaşını öldüren zanlı ile suçu üstlenmeye çalışan amcası tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da arkadaşını öldüren zanlı ile suçu üstlenmeye çalışan amcası tutuklandı

03.06.2022 11:00
Afyonkarahisar'da arkadaşını öldüren zanlı ile suçu üstlenmeye çalışan amcası tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde arkadaşını tabancayla öldüren zanlı ile suçu üstlenmeye çalışan amcası tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde arkadaşını tabancayla öldüren zanlı ile suçu üstlenmeye çalışan amcası tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığında B.E'nin işlemleri sürerken karakola gelen amcası İ.E, cinayeti kendisinin işlediğini ifade etti.

Bunun üzerine çalışmasını genişleten ekipler, suç aleti tabanca, bölgedeki kamera ve diğer deliller üzerinde yaptığı araştırmada, yalan söylediği belirlenen İ.E'yi de gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan B.E. ile suçu üstlenmeye çalışan İ.E, sağlık kontrolünün ardından Sinanpaşa Adliyesine sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İddiaya göre, ilçede bir mekanda alkol alan B.E. ile Cemal O. (43) arasında 1 Haziran'da tartışma çıkmış, çevredekilerin müdahalesi sonrası olay yerinden uzaklaşan taraflardan B.E, tabancayla Cemal O'ya evinin bahçesinde ateş etmişti.

Yaralanan Cemal O, kaldırıldığı Afyonkarahisar'daki özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamış, B.E, ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Karahisar, Sinanpaşa, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da arkadaşını öldüren zanlı ile suçu üstlenmeye çalışan amcası tutuklandı - Son Dakika

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