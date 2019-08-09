Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da artçı depremler devam ediyor
Son Dakika Güncel Haber

Afyonkarahisar'da artçı depremler devam ediyor

1 saat önce

Dün öğlen saatlerinde Denizli'de meydana gelen deprem sonrası Afyonkarahisar'da artçı depremler devam ediyor.

Afyonkarahisar'da artçı depremler devam ediyor, System.String[]
Dün öğlen saatlerinde Denizli'de meydana gelen deprem sonrası Afyonkarahisar'da artçı depremler devam ediyor.

Dün öğlen saatlerinde merkez üssü Denizli olan 5.7 şiddetindeki deprem Afyonkarahisar'da da hissedildi.

Depremde hayatını kaybeden olmazken yaralanmalar ve maddi hasarlar meydana geldi.

Deprem sonrası büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü.

5.7'den sonra 13 artçı deprem gerçekleşti

Denizli'de 14: 19 civarında gerçekleşen deprem Afyonkarahisar'ın Denizli yakınlarındaki ilçelerde yoğun olarak hissedildi. Dinar, Dazkırı ve Başmakçı ilçelerinde Denizli'de gerçekleşen 5.7 deprem sonrasında 13 artçı deprem meydana geldi.

AFAD ve UMKE ekiplerinin ilçe merkezleri ve köylere tedbir amaçlı sevk edildiği ve bölgelerde herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı oldukları öğrenildi.

Vatandaşlar sokakta

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi Kızılören köyünde artçı depremler sonrasında vatandaşlar sokaklara çıktı.

Deprem sonrası büyük korku yaşayan vatandaşlar artçı depremlerinde devam etmesi ile geceyi dışarıda geçiriyor. AFAD ve UMKE ekipleri bölgede hazır bulunurken vatandaşlara çorba dağıtıldı.

AFAD ekipleri bölgeye çadır kurdu. - AFYONKARAHİSAR
Denizli, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Depremzedelerin konaklaması için stada çadırlar kuruldu
AFAD, Denizli'de 56 tane deprem olduğunu açıkladı ABD Dışişleri, "Müşterek Harekat Merkezi" mutabakatından memnun olduklarını açıkladı Kaldırımda yürürken panelvan minibüsün çarptığı anne-kız hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 02:28:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da artçı depremler devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]