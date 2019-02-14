Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Asayiş

Afyonkarahisar'da Asayiş

12 dakika önce

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 45 gün içerisinde kentin 24 ayrı noktasında yaptığı yol kontrol ve arama faaliyetlerinde 421 şüpheliyi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da Asayiş, System.String[]
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 45 gün içerisinde kentin 24 ayrı noktasında yaptığı yol kontrol ve arama faaliyetlerinde 421 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma ekipleri, 2019 yılı içerisinde, Afyonkarahisar-Ankara, Afyonkarahisar-Antalya, Afyonkarahisar-Konya, Afyonkarahisar-İzmir, Afyonkarahisar-Eskişehir ve Afyonkarahisar-Kütahya kara yolları ile kenttin çeşitli noktalarında yol kontrol ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Yapılan uygulamalarda, araması bulunan 421 şüphelinin gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Ekiplerin, yol kontrol ve arama faaliyetlerinde, drone ve narkotik dedektör köpekleri de kullandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:19 Kaynak: AA

Jandarma, Afyon, Güncel
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