Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da asayiş
Son Dakika Güncel Haber

Afyonkarahisar'da asayiş

1 saat önce

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve kaçak kazı operasyonlarında 13 kişi göz altına alındı.

Afyonkarahisar'da asayiş, System.String[]
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve kaçak kazı operasyonlarında 13 kişi göz altına alındı.
Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanpaşa ilçesinde bir evde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı aldı.
Düzenlenen operasyonda, 200 exstacy hap ele geçirildi ve 2 kişi göz altına alındı.
İhsaniye ilçesinde ise Jandarma ekipleri, bölgede 1. derece sit alanında kaçak kazı ihbarı aldı. Düzenlenen operasyonda dedektör ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi ve 11 kişiyi gözaltına alındı.
Düzenlenen her iki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.
Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Iraklı iş adamına kadın ayarlayıp şantajla 40 bin dolar almaya çalışan çete, yakalandı
Erdoğan'ın "Suriye" çıkışına ABD'den yanıt: Kabul edilemez Son dakika! Koza İpek Holding davasında istenen cezalar belli oldu Kadın kılığında hapishaneden kaçmaya çalışan çete lideri hücresinde ölü bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 18:22:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da asayiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]