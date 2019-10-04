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Afyonkarahisar'da asayiş

1 saat önce

Afyonkarahisar'da 2019 yılının 9 ayında bin 640 düğün, nişan ve asker eğlencesinde meydana gelen 338 asayiş olayında 404 kişiye 151 bin 841 lira para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar'da asayiş, System.String[]

Afyonkarahisar'da 2019 yılının 9 ayında bin 640 düğün, nişan ve asker eğlencesinde meydana gelen 338 asayiş olayında 404 kişiye 151 bin 841 lira para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan belde, köy ve mahallerde ateşli silahla havaya ateş edilmesinin önlenmesi adına çalışma başlatıldı.

Ekiplerin 9 ayda düğün, nişan ve asker eğlencesinde yaptığı denetimlerde meydana gelen 338 asayiş olayında, 5326 Kabahatler Kanununa göre 404 kişiye, 151 bin 841 lira para cezası uygulandı.

Asayiş olaylarında da 53 tabanca, 8 av tüfeği, bıçak ve çok sayıda fişek ile mermiye el konulduğu bildirildi.

Denetimlere de 5 bin 562 resmi ile bin 854 sivil personelin katıldığı belirtildi.

Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:52 Kaynak: AA
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