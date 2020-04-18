Afyonkarahisar'da asayiş - Son Dakika

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, önleyici kolluk devriyelerinde havaya rastgele ateş açan 4 kişiye, 14 bin 916 lira cezai işlem uyguladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Salar beldesinde yaptığı "önleyici kolluk devriyesi"nde Gökçepınar mevkisinde silah sesleri duyulması üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, bölgede H.D, M.K, H.K. ve Ü.Ş.'nin alkol alarak, havaya rastgele ateş ettiklerini tespit etti.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve çok sayıda mermi ve boş kovan ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından şüphelilere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten 14 bin 916 lira cezai işlem uygulandı.