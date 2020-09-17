Afyonkarahisar'da motosikletli polis timlerinin, şüphe üzerine durdurduğu 2 kişide kuru sıkı tabanca yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timlerinin Olucak Mahallesi ile Çavdarlı köyü yol ayrımında yaptığı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerinde yapılan aramada iki kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Polis ekipleri, A.Ç. ile T.Ç. hakkında idari işlem yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 14:09 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da asayiş - Son Dakika