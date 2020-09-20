Afyonkarahisar'da asayiş - Son Dakika

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timlerinin, şüphe üzerine durdurduğu 3 kişide, iki tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timlerinin, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi, Şeyh Şamil Bulvarı ile Gümüşkent mevki Çavdarlı köyü yol ayrımında yaptığı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, bir miktar esrar ile 11 mermi ele geçirildi.

Polis ekipleri, F.Ç., Ş.G. ile R.P. hakkında adli ve idari işlem yaptı.