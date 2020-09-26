Afyonkarahisar'da asayiş - Son Dakika

Afyonkarahisar'da polis ekiplerince, şüphe üzerine durdurulan iki araçta, biri ruhsatsız 2 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında, şüphe üzerine durduğu iki otomobilde yaptığı aramada, 23 gram metamfetamin, 3 sentetik peçete, biri ruhsatsız olmak üzere 2 tabanca, 2 şarjör ve 34 mermi ele geçirildi.

Polis ekipleri, otomobillerdeki D.D, M.O, H.Ç, İ.K. ve A.G.'yi gözaltına aldı.

Öte yandan D.D'nin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan arandığı öğrenildi.