Afyonkarahisar'da asayiş - Son Dakika

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timlerinin, şüphe üzerine durdurduğu araçta, ruhsatsız 2 av tüfeği, tabanca ve 14 mermi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, Şeyh Şamil Bulvarı'nda şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve 14 mermi bulundu.
Ekipler, Sarlık köyü yolu üzerinde de havaya rastgele ateş açtığını tespit ettiği A.G'ye ait pompalı tüfeğe el koydu.
Polis ekipleri, otomobil sürücüsü C.Y. ile havaya rastgele ateş açan A.G. hakkında idari işlem yaptı.
Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 3 kişiye para cezası kesildi.
- Kaynak: AA
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