Afyonkarahisar'da asayiş - Son Dakika

Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 3 kişiye para cezası kesildi.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsü C.Y. ile havaya rastgele ateş açan A.G. hakkında idari işlem yaptı.

Ekipler, Sarlık köyü yolu üzerinde de havaya rastgele ateş açtığını tespit ettiği A.G'ye ait pompalı tüfeğe el koydu.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, Şeyh Şamil Bulvarı'nda şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve 14 mermi bulundu.

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timlerinin, şüphe üzerine durdurduğu araçta, ruhsatsız 2 av tüfeği, tabanca ve 14 mermi ele geçirildi.

Akşener yapılan kısıtlamaları yeterli bulmadı: 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilsin

Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı?

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı

Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek