Afyonkarahisar'da asayiş - Son Dakika

Afyonkarahisar'da bir kişinin adresinde ve aracında yaptığı aramada 7 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapıldığı bilgisi üzerine kimliği tespit edilen bir kişinin adresinde ve aracında arama yaptı.

Ekipler, aramalarda 7 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Şüpheli ise gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde bir miktar metemfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir yolu üzerine şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramada bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Ekipler, araçtaki 2 kişi hakkında adli işlem yaptı.