Afyonkarahisar'da asayiş - Son Dakika

3 hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Araması bulunan bir kişi de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan polis ekipleri, Erenler Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu bir araçta iki kuru sıkı tabanca ele geçirdiği 2 kişiye cezai işlem uyguladı.

Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu