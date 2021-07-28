Afyonkarahisar'da asayiş - Son Dakika

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri, şüphe üzerine durdurduğu bir kişide ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis timleri, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu B.D'nin üzerinde ruhsatız tabanca yakaladı.
Ekipler, B.D'ye adli işlem yaptı.
Öte yandan polis ekipleri, Erenler Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu bir araçta iki kuru sıkı tabanca ele geçirdiği 2 kişiye cezai işlem uyguladı.
Afyonkarahisar'da araması bulunan 4 kişi yakalandı
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik operasyonda yakalanan 4 kişiden 3'ü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlenen operasyonla 4 kişiyi yakaladı.
3 hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Araması bulunan bir kişi de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar'da havaya ateş eden kişi yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Zafer Mahallesi Hıdırlık mevkisinde bir araçtan havaya ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen polis ekipleri, plakasını tespit ettikleri şüpheli aracı kısa sürede yakaladı.
Ekipler, ruhsatsız tabanca ele geçirdiği H.D'ye adli işlem yaptı.
Kaynak: AA
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