Afyonkarahisar'da asayiş - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da asayiş

28.02.2022 18:25
Afyonkarahisar'da asayiş

Afyonkarahisar'da polis denetimlerinde 2'si kurusıkı 3 tabanca ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis denetimlerinde 2'si kurusıkı 3 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Atatürk ve Yeşilırmak caddelerinde şüphe üzerine 2 aracı durdurdu.

Ekipler, araçlarda 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca ile 8 mermi ele geçirdi.

Polis ekipleri, 2 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Bolvadin'de üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheliye adli işlem yapıldı

İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler, Yakup Şevki Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir kişinin üst aramasında jelatine sarılı bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Ekipler, şüpheli M.S.E'ye adli işlem uyguladı.

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Yakalanan şahsın üzerinden tabanca çıktı Yakalanan şahsın üzerinden tabanca çıktı

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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