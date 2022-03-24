Afyonkarahisar'da asayiş - Son Dakika

Dinar'da polis ekipleri üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheliyi gözaltına aldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, ilçe merkezide E.S'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bolvadin'de aranan hükümlü yakalandı
Bolvadin'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Otogar Kavşağı'nda durdurulan yolcu otobüsünde GBT sorgulamasında hırsızlık suçundan 7 yıl 14 ay 10 kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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