Afyonkarahisar'da asayiş - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da asayiş

28.06.2022 11:47
Afyonkarahisar'da asayiş

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ile Çay ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ile Çay ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emirdağ'ın Çaykışla, Çatallı köyleri ile Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köylerinde uyuşturucu imal edildiği, kullanıldığı ve satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, 6 şüphelinin adreslerine düzenlediği operasyonda 3 kilo 358 gram esrar, 459 kök Hint keneviri, 26 gram kurutulmuş kenevir, bir miktar eroin, 2 ruhsatsız av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Operasyonda 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da hırsızlık

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde tarlalardan sulama malzemeleri çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bedesten mevkisindeki 3 kişiye ait ekili arazilerdeki sulama malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı araştırmada hırsızlık olaylarını O.Ç. ile eşi D.Ç'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Adreslerinde yapılan aramada 92 sulama malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan O.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Köy evlerine uyuşturucu baskını Köy evlerine uyuşturucu baskını Karı koca hırsız yakalandı Karı koca hırsız yakalandı
Kaynak: AA

Karahisar, Jandarma, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da asayiş - Son Dakika

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