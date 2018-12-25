Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Aşırı Yağan Kar Nedeniyle Bağlantı Yolları Trafiğe Kapandı

Afyonkarahisar'da Aşırı Yağan Kar Nedeniyle Bağlantı Yolları Trafiğe Kapandı

1 saat önce

Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Antalya karayolu başta olmak üzere birçok bağlantı yolu kapandı.

Afyonkarahisar'da Aşırı Yağan Kar Nedeniyle Bağlantı Yolları Trafiğe Kapandı, System.String[]
Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Antalya karayolu başta olmak üzere birçok bağlantı yolu kapandı.

Afyonkarahisar-Antalya karayolunda Damlalı Boğazı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde karayolu trafiğe kapandı. Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, belirlenen noktada tır, kamyon ve otomobil geçişlerine izin vermediği karayolunda araç kuyruğunun kilometrelere ulaştığı belirtilirken İzmir ve Kütahya yolunun da trafiğe kapandığı bildirildi.

Karayolları 31. Şube Şefliğinden alınan bilgiye göre, kar yağışının Afyonkarahisar- Kütahya, Afyonkarahisar- Konya, Afyonkarahisar- İzmir ve Afyonkarahisar- Ankara karayollarındaki trafikte zaman zaman aksamalara neden olduğu öğrenildi. Öte yandan, Karayolları ekiplerinin belirtilen yol güzergahlarında iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptığı bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gecenin geç saatlerine kadar devam edeceğini ve sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buz ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olmaları yönünde sürücüleri uyardı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:44 Kaynak: İHA

İzmir, Antalya, Kar, Afyonkarahisar, Güncel
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