Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Av Koruma Ekipleri Kar Kış Demeden Denetimlere Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da Av Koruma Ekipleri Kar Kış Demeden Denetimlere Devam Ediyor

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Bayat ve İscehisar ilçelerinde, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında denetim yapıldı.

Afyonkarahisar'da Av Koruma Ekipleri Kar Kış Demeden Denetimlere Devam Ediyor, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Bayat ve İscehisar ilçelerinde, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında denetim yapıldı. Av koruma ekipleri Afyonkarahisar ilçeleri genelinde kaçak avcılıkla ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürürken bölgelerde kuş uçurtmuyor.

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla Bayat ve İscehisar ilçeleri civarlarında av yapanların belgeleri kontrol edildi. Yapılan denetimlerde belgeli avcılara teşekkür edilirken, belgesiz 3 avcıya ise yasal işlem başlatılarak av tüfeklerine el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube ekipleri tarafından denetim çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Afyonkarahisar, 3. Sayfa
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