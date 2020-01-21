Afyonkarahisar'da avcılara yönelik denetimler - Son Dakika

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Afyonkarahisar'da avcılara yönelik denetimler
6 saat önce
Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki av koruma ve kontrol faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:12 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki av koruma ve kontrol faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.
Ekipler, il genelindeki kara avcılığının yapıldığı noktalarda yaptıkları denetimlerde 17 avcıyı kontrol etti.
Evraklarında eksik tespit edilen 2 avcıya cezai işlem uygulayan ekipler, bir araca ve takozsuz bir av tüfeğine de el koydu.
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