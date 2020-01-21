Afyonkarahisar'da avcılara yönelik denetimler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da avcılara yönelik denetimler - Son Dakika

Afyonkarahisar'da avcılara yönelik denetimler

6 saat önce

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki av koruma ve kontrol faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Afyonkarahisar'da avcılara yönelik denetimler, System.String[]

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki av koruma ve kontrol faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, il genelindeki kara avcılığının yapıldığı noktalarda yaptıkları denetimlerde 17 avcıyı kontrol etti.

Evraklarında eksik tespit edilen 2 avcıya cezai işlem uygulayan ekipler, bir araca ve takozsuz bir av tüfeğine de el koydu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cüneyt Özdemir'den sert tepki: THY'ye atılan en büyük iftiralardan biridir
Zorla sütyen giydiren 'Döner Kardeşler' suç örgütü davasında mahkeme başkanı isyan etti: Seviye yerlerde TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı Küçük kızı zekası kurtardı! Tacizciyi tuzağa düşürdüğü anlar kameraya yansıdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 21:56:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da avcılara yönelik denetimler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]