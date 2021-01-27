Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alperen Över (27) idaresindeki 07 R 1501 plakalı otomobil, Yeni Sanayi Sitesi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki Bahriye Över (50) ve Muhammet İbrahim Över (12) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika