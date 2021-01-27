Afyonkarahisar'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Bahriye Över (50) ve Muhammet İbrahim Över (12) yaralandı.

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