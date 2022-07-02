Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" devam ediyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" devam ediyor

02.07.2022 18:58
Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" devam ediyor

Afyonkarahisar'da Valilik, Belediye ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "Baba Çocuk Kampı" sürüyor.

Afyonkarahisar'da Valilik, Belediye ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "Baba Çocuk Kampı" sürüyor.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki Uluslararası Kamp Karavan Alanı'na "Baba Çocuk Kampı"na katılmak için çeşitli illerden gelen misafirler, sportif etkinlikler ve yarışmalara katıldı. Frigya'yı gezen baba ve çocuklar, keyifli vakit geçirdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, bugün çocuklar gibi kendilerinin de neşeli olduğunu söyledi.

Büyük Taarruz'un 100. yılında baba ve çocukları Afyonkarahisar'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Akülke, "Zaferin kazanıldığı topraklardayız. Çocuklarımızla yaptığımız kamp, güzel anlam taşıyor. Çocuklarımız doğada babalarıyla inanılmaz bir gün yaşıyor. İki gün boyunca çok keyifli zaman geçireceğiz. Kampa, ilgi çok güzel." diye konuştu.

Halil İbrahim Çavlan da oğlu ve yeğenleriyle kampa katıldığını, ortamın çok güzel olduğunu ve keyifli vakit geçirdiklerini ifade etti.

Etkinlik, gece kamp ateşinin yakılması ve sinema gösterisiyle devam edecek.

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Kaynak: AA

Karahisar, Çocuk, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 'Baba Çocuk Kampı' devam ediyor - Son Dakika

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