Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Babalar Günü etkinliği düzenlendi
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Afyonkarahisar'da Babalar Günü etkinliği düzenlendi

1 saat önce

Afyonkarahisar'da 'Babalar Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte babalar ve çocukları birlikte yarıştı.

Afyonkarahisar'da Babalar Günü etkinliği düzenlendi, System.String[]
Afyonkarahisar'da 'Babalar Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte babalar ve çocukları birlikte yarıştı.
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından uygulanan Baba Destek Programının (BADEP) Afyonkarahisar'daki yürütücüleri ve programa katılan baba ve çocukları tarafından 'Babalar Günü' dolayısıyla etkinlik yapıldı.
Etkinlik kapsamında organize edilen bisiklet turu yağış dolayısıyla başka bir güne ertelenirken, yarışmaların yapıldığı etkinlik Akarçay kenarındaki etkinlik alanında yapıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan etkinlikte babalık hakkında bilgi veren AÇEV Baba Destek Programı Afyonkarahisar yürütücülerinden Kocatepe İlkokulu Psikolojik ve Rehberlik Servisi Danışman Öğretmeni Osman Kanat, babalıktan daha önemli bir iş olmadığını söyledi.
İlk işin babalık olduğunu dile getiren Kanat, şunları kaydetti:
"Hayatta babalıktan daha önemli hiçbir işimiz yok. Çocuklarımız ile yaşadığımız ilişki kalıcı bir ilişki. 20-30 yıl sonra keşke böyle yapmasaydım dememek için ilk iş babalık diyoruz. Bütün işler babalıktan sonra gelir. Afyonkarahisar'da baba destek programlarıyla babalarımıza kaliteli zaman geçirme, iyi diyalog kurma gibi konularda destek olmaya çalışıyoruz 4 yıldır. Bu kurslarda ilgili baba nasıl olunur konusunda yol göstermeye çalışıyoruz. Çocuğun gelişiminde babanın çok büyük rolü var. Babaların da anneler kadar bu süreçte rol almasını sağlamaya çalışıyoruz."
Konuşmanın ardından çocuklar ve babalar birlikte oyunlar oynayarak yarışmalara katıldı. Etkinlikte babalar çocuklarının yaşında oynadığını yumurta taşıma, çuval yarışı ve balon patlatma gibi oyunlarla yarıştı.
Çocuklar ve babalar sandalye kapmaca yarışmasında eğlendi. Yarışmalarda dereceye giren çocuklar ve babalarına sponsor firmalar tarafından hediyeler verildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:02 Kaynak: AA
Babalar Günü, Afyon
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta sanatçı Neşe Karaböcek oğlunu kaybetti Arkadaşları yanlış anladı, doğum gününü Mariah Carey yerine Marie Curie'li pastayla kutladı Babasını, komando bıçağıyla boğazında bıçaklayan genç kendini böyle savundu Şehit Jandarma Teğmen Evran, Afyonkarahisar'da toprağa verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 17:17:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Babalar Günü etkinliği düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]