Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

23.08.2022 19:00
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da bagajında uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da bagajında uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Kokuya duyarlı "dedektör köpek" yardımıyla aracın bagajında yapılan aramada, kutu içerisinde 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü Y.K, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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