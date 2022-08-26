Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

26.08.2022 22:14
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da bagajındaki çantada uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari araçtaki 4 zanlı, tutuklandı.

Afyonkarahisar'da bagajındaki çantada uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari araçtaki 4 zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunda şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu.

Ekipler, aracın bagajındaki bir çantada 2 kilo 100 gram skunk ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 100 lira ele geçirdi.

Hafif ticari araçta gözaltına alınan E.A, F.K, A.D. ile O.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı İzmir'de 9,5 kilo esrara 1 gözaltı İzmir'de 9,5 kilo esrara 1 gözaltı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:53 Zafer Partisi lideri Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'la ilgili sözlerine İçişleri'nden tepki: İspat etmezsen alçaksın
21:00 İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu aday olursa sandığa gitmem" diyen vatandaşa cevap: Yapmayın öyle
20:15 Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı silahlı saldırıda öldürülmüştü! O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
20:13 Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur tek bir maça çıkmadan gidiyor!
19:40 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez güzel haberi verdi: Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz
19:29 Atatürk ve Anıtkabir'i Yahudilikle ilişkilendirerek paylaşım yapmıştı! Gençlik Hizmetleri Müdürü görevden alındı
19:19 Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız'da teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti!
18:39 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçaklamıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
18:03 Fenerbahçeli taraftarlar Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor
17:48 Brezilya'dan gelen ve İzmir'de sökülmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 22:14:06. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement