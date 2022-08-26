Ekipler, aracın bagajındaki bir çantada 2 kilo 100 gram skunk ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 100 lira ele geçirdi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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