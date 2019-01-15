Afyonkarahisar'da Bağlantı Yolları Kar ve Tipi Nedeniyle Kapandı
14 dakika önce
Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bağlantı yollarında kamyon, tır ve otobüslerin geçişine izin verilmedi.
Afyonkarahisar
'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bağlantı yollarında kamyon, tır ve otobüslerin geçişine izin verilmedi.
Afyonkarahisar'ın bağlantı yolları İzmir
, Antalya
, Kütahya
, Eskişehir
ve Ankara
karayollarının aşırı kar yağışı ve fırtına nedeniyle kapanması üzerine kamyon, tır ve otobüslerin geçişlerine izin verilmedi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri kavşaklarda geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak, bağlantı yollarında ağır tonajlı araçları geri çevirdi. Karayolunda seyir halindeki otomobillerin ise geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Trafik ekipleri tarafından geri çevrilen kamyon ve tır sürücüleri, araçlarını yol kenarına park ederek yolların trafiğe açılmasını beklemeye başladı. Afyonkarahisar-Antalya karayolunda araçların Sandıklı
ilçesine kadar gidişlerine izin verildiği öğrenilirken, bağlantı yolları ise karayolları ekiplerince açılmaya çalışılıyor. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:13 Kaynak: İHA
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