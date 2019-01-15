Afyonkarahisar
'da bağlantı yolları kar ve tipi nedeniyle kapandı
Trafik ekipleri kavşaklarda kamyon ve tırların geçişine izin vermedi
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde başlayan aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle bağlantı yollarında kamyon, tır ve otobüslerin geçişine izin verilmedi.
Afyonkarahisar'ın bağlantı yolları; İzmir
, Antalya
, Kütahya
, Eskişehir
ve Ankara
karayolunda aşırı kar yağışı ve fırtına nedeniyle kapanan yollar nedeniyle kamyon, tır ve otobüslerin geçişlerine izin verilmedi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı trafik ekipleri kavşaklarda geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak bağlantı yollarında ağır tonajlı araçları geri çevirdi.
Karayolunda seyir halindeki otomobillerin ise geçişleri kontrollü bir şekilde sağlandı.
Trafik ekipleri tarafından geri çevrilen kamyon ve tırlar yol kenarına park edilirken sürücüler yolların açılarak tekrar trafiğe açılmasını bekledi.
Öte yandan Afyonkarahisar-Antalya Karayolunda seyir halindeki araçların Sandıklı
ilçesine kadar gidişlerine izin verildiği öğrenildi.
Bağlantı yolları ise Karayolları Ekiplerince açılmaya çalışılıyor.