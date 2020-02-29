Afyonkarahisar'da bahçe duvarına çarpan otomobildeki iki kişi öldü - Son Dakika

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Halil İbrahim Ormantepe de kaldırıldığı Emirdağ Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Halil İbrahim Ormantepe (41) idaresindeki 03 HC 579 plakalı otomobil, Güneysaray Mahallesi Bayat Caddesi'ne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce elektrik direğine ardından da bir evin bahçe duvarına çarptı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, elektrik direği ve bahçe duvarına çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.

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