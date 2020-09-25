Afyonkarahisar'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında F.B'ye ait evde ve bahçesinde yapılan aramada, 62 kök Hint keneviri, 17,65 gram kurutulmuş esrar, 3 esrar sigarası

Son Dakika: Bakan Koca, "Sert tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Böyle bir niyetimiz yok

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı