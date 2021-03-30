Afyonkarahisar'da balıkçı çırağının darbedilmesiyle ilgili 2 sanık hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da balıkçı çırağının çalıştığı iş yerinde darbedilmesiyle ilgili 2 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Mart'ta Güvenevler Mahallesi'nde kapalı pazar yerindeki balıkçıda bir kişinin darbedilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Tutuklu sanık iş yeri sahibi A.A. hakkında "cebir, tehdit, hile kullanarak hürriyetinden yoksun kılma", darbedilen çırak Ş.C.K. hakkında ise "hırsızlık" ve "balık kasasıyla darbetmeye çalışma" gerekçesiyle "silahla basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından hazırlanan iddianameler kabul edildi.

İddianamelerde, sanık A.A. hakkında 4 yıldan 14 yıla kadar, Ş.C.K. hakkında ise 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

İki dosya, aralarında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirildi.

Tutuklu sanık A.A. hakkında hazırlanan iddianamede ifadelerine yer verilen Ş.C.K'nin, tartıştıkları patronu A.A'nın alacağı parasını istemesi üzerine kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü belirtildi.

Ş.C.K. ifadesinde, "A.A. bana küfredince sinirlendim ve kendimi koruma maksatlı elime geçirdiğim balık kasasını A.A'ya savurdum. Bunu vurma amaçlı yapmadım." beyanında bulundu.

Diğer iddianamede ifadelerine yer verilen iş yeri sahibi A.A. da alkolün etkisiyle uyuduğu sırada aracının götürüldüğünü, uyandığında kamyonetin torpidosundaki 4 bin liranın yerinde olmadığını gördüğünü anlattı.

Bunun üzerine Ş.C.K'ye sorduğunda, parayı kendisinin almadığını söylediğini ancak kazağını kaldırmasını istediğinde mavi poşete koyduğu paranın Ş.C.K'nın bel kısmında gördüğünü iddia eden A.A, "Daha sonra aramızda tartışma çıktı ve bir anlık sinirle Ş.C.K'yi darbettim." ifadesini kullandı.

İddianamede, güvenlik güçlerince hazırlanan görüntü izleme tutanağında A.A'ya ait aracın olay gecesi saat 02.56 ile 04.18 arasında 2 kişi tarafından kullanıldığı, benzin istasyonundan yakıt ve market bölümünden alışveriş yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, "Ş.C.K, gece vakti sayılan zaman diliminde müşteki A.A'ya ait aracın anahtarını gizlice alıp belli süre olay yerinden ayrıldığı ve aracın içerisinde bulunan parayı da almak suretiyle üzerine atılı tamamlanmış 'haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle gece vakti hırsızlık' ve müştekiyi ele geçmeyen balık kasası ile darbetmeye çalışarak 'silahla basit yaralamaya teşebbüs' suçlarını işlediği anlaşılmakla, Çocuk Koruma Kanunu ve buna dayanak olarak çıkarılan yönetmeliğin ilgili hükümleri gereğince, kapalı vaziyette yargılanarak eylemine uygun cezalandırılması kamu adına talep ve iddia olunur." ifadelerine yer verildi.

Tanık Y.A. ise iddianamedeki ifadesinde, Ş.Ç.K. ile uyuyan patronlarının ceketinin cebinden kamyonetin anahtarını alarak araçla yola çıktıklarını, S.Ç.K'nin araçtaki parayı kemer bölgesine koyduğunu, bu 2 konu nedeniyle A.A. ile aralarında tartışma yaşandığını belirtti.

İki iddianamenin yer aldığı birleştirilmiş davanın duruşması 16 Nisan'da görülecek.

Olay

İddiaya göre, Güvenevler Mahallesi'nde kapalı pazar yerindeki bir balıkçıda çırak olarak çalışan Ş.C.K. (16), 7 Mart'ta, iş yeri sahibi A.A. (34) ve personel A.S. (29) tarafından araçlarındaki 4 bin lirayı çaldığı gerekçesiyle darbedilmiş, yakınlardaki alışveriş merkezindeki güvenlik görevlilerinden yardım isteyen Ş.C.K. hastaneye kaldırılmıştı.

Taburcu olmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine giden Ş.C.K'nin şikayeti üzerine balıkçı dükkanının sahibi A.A. (34) ile çalışan A.S. (29) gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A. tutuklanmış, A.S. ise adli kontrol şatıyla serbest bırakılmıştı.