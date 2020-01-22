Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan tır devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bariyerlere çarpan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan tır devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bariyerlere çarpan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Deniz Devrim Ünal (44) idaresindeki 37 BG 119 plakalı tır, Dinar- Çay kara yolu kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ünal Demir (41) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Deniz Devrim, Dinar, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:58 Kaynak: AA
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