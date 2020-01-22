Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan tır devrildi: 2 yaralı
6 saat önce
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bariyerlere çarpan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:58 Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bariyerlere çarpan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Deniz Devrim Ünal (44) idaresindeki 37 BG 119 plakalı tır, Dinar- Çay kara yolu kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ünal Demir (41) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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