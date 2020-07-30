Afyonkarahisar'da bayram arifesinde şehitlik ziyareti - Son Dakika

Afyonkarahisar'da şehit yakınları Kurban Bayramı arifesinde, Hava Şehitliği Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Sabahın erken saatlerinden şehitliğe gelmeye başlayan şehit yakınları, kabir başında Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Kumartaşlı, AA muhabirine, şehit aileleri ve halkın şehitliği ziyaret ettiğini söyledi.

Şehitler için dua ettiklerini dile getiren Kumartaşlı, şöyle konuştu:

"Biz de yaklaşık 7 yıldır her kandil ve bayram öncesinde şehitlerin adlarına anne ve babalara birer küçük not yazılı çiçekleri bir gün öncesi kabirlerin başına koyuyoruz. Anne ve babaların ellerini şehitler adına öpüyorum. Bu uygulamamız şehit aileleri tarafından takdirle karşılanıyor. Çoğu zaman duygulanılıyor. Ömrümüz yettiğince bu şekilde şehitliklerde bu uygulamayı sürdüreceğim."