Afyonkarahisar'da bayram namazı meydanda kılındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da bayram namazı meydanda kılındı

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da Kurban Bayramı namazı huşu içinde eda edildi.

Afyonkarahisar'da bayram namazı meydanda kılındı, System.String[]

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da Kurban Bayramı namazı huşu içinde eda edildi. Kentte en büyük katılımlı bayram namazı ise Zafer Kent Meydanı'nda sosyal mesafe kurallarına göre kılındı.

Afyonkarahisar Belediyesinin 'Haydi Afyon Seccadeni Al Gel' çağrısı ile cemaat, Zafer Kent Meydanı'nda bayram namazını eda etti. Namaza Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazı İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı. Sosyal mesafe kurallarına göre kılınan namazda maske takılmasına özen gösterildi. Namaz sonrası belediye tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulunulurken, çocuklara ise kitap hediye edildi.

Namaz sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunarak vatandaşların bayramı kutlayan Vali Çiçek ve Başkan Zeybek, huzur içinde bir bayram geçilmesini diledi. Protokol üyeleri bayramların birlik ve beraberliğin güçlendirilmesindeki önemine vurgu yaptı.

Protokol üyeleri namazın sonunda ise vatandaşlar ile sosyal mesafe kurallarına göre bayramlaştı. - AFYONKARAHİSAR

Kurban Bayramı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 08:54

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da bayram namazı meydanda kılındı - Son Dakika
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