Afyonkarahisar'da bayram tatili nedeniyle kısmi araç yoğunluğu oluştu - Son Dakika

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve deniz kenarındaki illerde geçirmek için yola çıkan sürücüler, Afyonkarahisar'da kısmi araç yoğunluğuna neden oldu.
Türkiye'nin önemli kavşak noktası olan kentte, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması sonrası, bugünden itibaren Afyonkarahisar - Antalya ve Afyonkarahisar - İzmir çevre yolunda araç yoğunluğu oluştu. Düne göre çevre yollarında yoğunluk iki kat arttı.
Trafikte hafta sonuna kadar yoğunluğun artarak devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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