Afyonkarahisar'da bayram tatili nedeniyle kısmi araç yoğunluğu oluştu - Son Dakika

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve deniz kenarındaki illerde geçirmek için yola çıkan sürücüler, Afyonkarahisar'da kısmi araç yoğunluğuna neden oldu.

Türkiye'nin önemli kavşak noktası olan kentte, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması sonrası, bugünden itibaren Afyonkarahisar - Antalya ve Afyonkarahisar - İzmir çevre yolunda araç yoğunluğu oluştu. Düne göre çevre yollarında yoğunluk iki kat arttı.

Trafikte hafta sonuna kadar yoğunluğun artarak devam etmesi bekleniyor.