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AFYONKARAHİSAR'DA BAYRAM TRAFİĞİ; 13 SAATTE 81 BİN ARAÇ GEÇTİ - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'DA BAYRAM TRAFİĞİ; 13 SAATTE 81 BİN ARAÇ GEÇTİ

17.07.2021 17:57

Kurban Bayramı için tatile çıkanlar Afyonkarahisar'da trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kurban Bayramı için tatile çıkanlar Afyonkarahisar'da trafik yoğunluğu oluşturdu. Birçok kentin bağlantı noktasındaki Afyonkarahisar'da bugün 13 saatte 81 binden fazla araç geçiş yaptı.

Türkiye'nin en önemli kavşak noktalarından biri olan Afyonkarahisar'daki yollarda Kurban Bayramı öncesi araç yoğunluğu yaşandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde Kurban Bayram tatili için 50 ekip ve 170 personelle trafik denetimleri yapıldı. Afyonkarahisar şehir merkezinde ise 11 ekip ve 52 personel görev aldı. Durma noktasına gelen Afyonkarahisar- İzmir yolunda kilometrelerce kuyruklar oluştu. Yolda küçük çapta maddi hasarlı kazalar da yaşandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde 'Yaşam Çadırı' oluşturuldu. Çadırda vatandaşlara emniyet kemeri, yaya önceliği ve hız konularından bilgilendirici ve bilinçlendirici videolar gösterildi.

Afyonkarahisar'dan dün itibarıyla 00.00 ila 13.00 saatleri arasında 58 bin 830 araç geçiş yaptığını ifade eden Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Duran Akyürek, "Bugün itibari ile de saat 00.00'dan 13.00'e kadar 81 bin 217 araç geçiş yapmıştır. Trafikte yüzde 38'lik bir artış meydana gelmiştir. Önümüzdeki iki günlük periyotta da bu artışın devam edeceğini öngörmekteyiz. Yoğunluğu hem ekiplerimiz hem de kameralardan takip edip tedbirlerimizi planlamaktayız" dedi.

Konya Karapınar'dan İzmir'e giden Cambaz İbrahim Özay, "Biraz trafik sakin ama Afyon'a gelince biraz kalabalıklaştı. İnşallah ileride açılır trafik. Trafik yoğunluğu biraz fazla. Acemi insanlar çok olduğu için trafik biraz yoğun" diye konuştu.

Afyonkarahisar'dan Kütahya'ya giden Mehmet Ali Kaymaz, "Yoğunluk inşallah çözülür. Bayramda bu sıkışıklık ya ışıklardan kaynaklanıyor veyahut ilerlemiyor bir türlü trafik" dedi.

Ailesiyle Afyonkarahisar'dan Antalya'ya tatile giden Nur Yadigar da "Çok fazla trafik yoğunluğu var. Göç ediyoruz resmen, iyi bayramlar" diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR- ANTALYA YOLUNDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Afyonkarahisar- Antalya karayolunun Sandıklı geçişinde de bugün sabah başlayan trafik yoğunluğu iyice arttı. Karayolunda ve kavşak noktalarında uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik polisleri aralıksız denetim yaptı. Uygulama noktaları oluşturan trafik polisleri, sürücüleri emniyet şeritlerini işgal etmemeleri ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik akışında yavaşlamalar da meydana geldi.

AFYONKARAHİSAR'DA BAYRAM TRAFİĞİ; 13 SAATTE 81 BİN ARAÇ GEÇTİ
AFYONKARAHİSAR'DA BAYRAM TRAFİĞİ; 13 SAATTE 81 BİN ARAÇ GEÇTİ
AFYONKARAHİSAR'DA BAYRAM TRAFİĞİ; 13 SAATTE 81 BİN ARAÇ GEÇTİ
AFYONKARAHİSAR'DA BAYRAM TRAFİĞİ; 13 SAATTE 81 BİN ARAÇ GEÇTİ
AFYONKARAHİSAR'DA BAYRAM TRAFİĞİ; 13 SAATTE 81 BİN ARAÇ GEÇTİ
AFYONKARAHİSAR'DA BAYRAM TRAFİĞİ; 13 SAATTE 81 BİN ARAÇ GEÇTİ
AFYONKARAHİSAR'DA BAYRAM TRAFİĞİ; 13 SAATTE 81 BİN ARAÇ GEÇTİ
AFYONKARAHİSAR'DA BAYRAM TRAFİĞİ; 13 SAATTE 81 BİN ARAÇ GEÇTİ

Kurban Bayramı, Karahisar, Kurban, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR'DA BAYRAM TRAFİĞİ; 13 SAATTE 81 BİN ARAÇ GEÇTİ - Son Dakika


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