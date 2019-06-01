Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da bayram yoğunluğu
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Afyonkarahisar'da bayram yoğunluğu

19 dakika önce

Afyonkarahisar'da bayram yoğunluğu En fazla trafik yoğunluğu Antalya karayolunda yaşanıyor Trafik ekipleri yol üzerinde ve kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor Yoldaki yoğunluk nedeni ile zaman zaman trafik akışında yavaşlamalar meydana geliyor Bayram tatiline giden vatandaşların mola...

Afyonkarahisar'da bayram yoğunluğu
En fazla trafik yoğunluğu Antalya karayolunda yaşanıyor
Trafik ekipleri yol üzerinde ve kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor
Yoldaki yoğunluk nedeni ile zaman zaman trafik akışında yavaşlamalar meydana geliyor
Bayram tatiline giden vatandaşların mola verdiği dinlenme tesisler de yüzde 100'lük doluluk kapasitesi ile çalışıyor
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ı çevre illere başlayan yollarda ve yol üzerindeki dinlenme tesislerinde 9 günlük bayram tatilinin başlaması ile birlikte yoğunluk yaşanıyor.
En çok yoğunluk Afyonkarahisar-Antalya güzergahında yaşanıyor. Trafik polisleri yol üzerinde ve kavşaklarda denetimlerini sürdürürken, trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulunuyor. Yoldaki yoğunluk nedeni ile trafik kontrollü sağlanırken zaman zaman trafik akışında yavaşlamalar meydana geliyor. Diğer taraftan bayram tatiline giden vatandaşların mola verdiği dinlenme tesisler de yüzde 100'lük doluluk kapasitesi ile çalışıyor.
Tesisin bayram yoğunluğuna girdiğini söyleyen Sandıklı'daki bir dinlenme tesisi Müdürü Ali Osman Uğur, "Yol çok kalabalık. Bayram yoğunluğu yaşanıyor. Şuanda tesisimizin 24 saatlik doluluk oranı yüzde 100. Bütün yola çıkan vatandaşlarımızı ve misafirlerimizin trafik kurallarına uymalarını istiyoruz" dedi.
Afyonkarahisar'da bayram yoğunluğu
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:25 Kaynak: İHA
Antalya, Afyon, Genel
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