Afyonkarahisar'da bayramın üçüncü gününde de "tam kapanma" sakinliği sürüyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın son günü sakin geçiyor.
Kentin en işlek noktaları Zafer Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu, Ordu Bulvarı ve Basın Caddesi sessizliğe büründü.
Güvenlik güçleri de uygulama noktalarında araç ve yayalar üzerinde denetimlerini sürdürüyor.
Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki "tam kapanma" tedbirlerine genel olarak uyulduğu görüldü.
Kaynak: AA
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