Afyonkarahisar'da bayramlaşma - Son Dakika

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde, Afyonkarahisar Belediyesi koordinesinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen genel bayramlaşma töreni Taş Medrese'de gerçekleşti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in ev sahipliğinde Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Mehmet Taytak, Burcu Köksal, il protokolü, askeri erkan, daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, iş adamları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

"Sağlık ve bereket getirsin"

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek yaptığı açıklamada, tüm Afyonkarahisarlıların Kurban Bayramı!nı tebrik etti. Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini dileyen Başkan Zeybek, "Bayramların dini şuur ve duyguların gelişmesine, milli ve manevi değerlerin güçlenmesine, birlik ve beraberlik ruhunun kuvvetlenmesine vesile oluyor" dedi.

"İnşallah milli birliğimiz pandemiden kurtulmuş bir şekilde devam eder"

Vali Gökmen Çiçek, kutlu topraklar Afyonkarahisar'da ilk bayramını geçirdiğini söyledi. Çiçek konuşmasına şöyle devam etti:

"Sizlerle ilk bayramı geçirmenin mutluluğu içerisindeyim. Yaklaşık 40 gün önce atandığım Afyonkarahisar'da ilçe ilçe, köy köy, sokak sokak gezmeye çalışıyorum. Hizmet edeceğim bu ilin sorunlarını vatandaşlarımızın dertlerini yerinde görmek için mücadele içerisindeyim. Ben gezdiğim yerlerde gördüm ki Afyonkarahisar gerçekten potansiyeli olan ve birbirine tutkun insanlardan oluşan, vatansever insanlardan oluşan büyük bir kent. Bu kentte olmaktan dolayı son derece mutluyum. Afyonkarahisar özellikle şehitler diyarı, kahramanlar diyarı. Ben de öncelikle şehit annelerimizin ve babalarımızın Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Bugün güvenlik güçlerimiz dünyanın her yerinde belki de her noktasında acı çeken mazlumlara soydaşlarımıza yardım etmek için mücadele veriyor. Ben onlara da Allah'tan yardım diliyorum. Milletçe kutladığımız bu kurban bayramında inşallah milli birliğimiz ve beraberliğimiz sonsuza kadar pandemiden kurtulmuş şekilde devam eder."

Konuşmaların ardından Vali Çiçek öncülüğündeki protokol üyeleri Polisevi ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, pandemi tedbirleri kapsamında güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. - AFYONKARAHİSAR