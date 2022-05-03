Afyonkarahisar'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da bayramlaşma programı düzenlendi

03.05.2022 14:04
Afyonkarahisar'da bayramlaşma programı düzenlendi

Afyonkarahisar Valiliğince, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Afyonkarahisar Valiliğince, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Gökmen Çiçek, Taş Medrese'de düzenlenen programda, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Çiçek, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik içerisinde bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Herkesin Ramazan Bayramını tebrik eden Çiçek, "Bu sene başlattığımız 'Büyük Taarruz'un 100. Yılı' etkinliklerimizi mayıs ayından itibaren büyük bir coşkuyla devam ettiriyoruz. Bu ay, Uluslararası Kısa Film Festivali'yle başlayacak etkinliklerimiz, eylül ayına kadar hiç durmadan sürecek. İnşallah, Afyonkarahisar'da herkesle beraber coşkulu bir şekilde zaferimizi kutlayacağız." dedi.

Programda, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de katılımcıların bayramını kutladı.

Buradaki programın ardından Çiçek ve protokol üyeleri, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'daki personelle bayramlaştı.

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Kaynak: AA

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