Afyonkarahisar'da belediye otobüslerine maskesiz binilemeyecek - Son Dakika

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Afyonkarahisar'da belediye otobüslerine maskesiz binilemeyecek
6 saat önce
Afyonkarahisar'da belediyenin toplu taşıma otobüslerinde maskesiz yolcu alınmasına yasak getirildi.
Afyonkarahisar'da belediyenin toplu taşıma otobüslerinde maskesiz yolcu alınmasına yasak getirildi.
Afyonkarahisar Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu ve İl Pandemi Kurulu Korona virüs (Covid-19) önlemlerini arttırıyor. Afyonkarahisar Valiliği Hıfzıssıhha Kurulunun kararı gereği belediye toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınması yasaklandı. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:44 Kaynak: İHA
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