Afyonkarahisar'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 5 yaralı

Afyonkarahisar'da, Çay Belediyesine ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kadir Çalışkan idaresindeki 03 PS 933 plakalı, Çay Belediyesine ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar- İzmir Çevre Yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otobüs muavini Erdal Abat ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.