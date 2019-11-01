Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 5 yaralı

Afyonkarahisar'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 5 yaralı

7 saat önce

Afyonkarahisar'da, Çay Belediyesine ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 5 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'da, Çay Belediyesine ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kadir Çalışkan idaresindeki 03 PS 933 plakalı, Çay Belediyesine ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar- İzmir Çevre Yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otobüs muavini Erdal Abat ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesi, Afyon, OSB, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:44 Kaynak: AA
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