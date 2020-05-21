Afyonkarahisar'da berber ve kuaförler gece 24.00'a kadar faaliyet gösteriyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da berber ve kuaförler gece 24.00'a kadar faaliyet gösteriyor

Afyonkarahisar'da berber ve kuaförler gece 24.00'a kadar faaliyet gösteriyor Bayram öncesi yoğunluğu önlemek için berberler gece mesaisi yapıyor Afyonkarahisar'da bayram tatili süresince kapalı olacak olan berber ve kuaförler arife gününe kadar gece 24.00'a kadar hizmet verebilecek.

Afyonkarahisar'da berber ve kuaförler gece 24.00'a kadar faaliyet gösteriyor

Bayram öncesi yoğunluğu önlemek için berberler gece mesaisi yapıyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bayram tatili süresince kapalı olacak olan berber ve kuaförler arife gününe kadar gece 24.00'a kadar hizmet verebilecek.

Türkiye genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da 52 gün kapalı kalan ve geçtiğimiz günlerde tekrar faaliyet göstermeye başlayan berber ve kuaförler, bayram süresince de kapalı kalacak. Bayram nedeniyle berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşanmaması ve sosyal mesafenin korunması amacıyla Afyonkarahisar'da berber ve kuaförler gece yarısı saat 24.00'a kadar açık kalabilecek. Bu süre zarfından berber ve kuaförler yine hijyen kurallarına riayet ederek, maske ve eldiven kullanarak tıraş yapabilecek. Ayrıca, bir koltuk boş ve sıra bekleyenler dışarıda sıra bekleyecek şekilde müşteri kabulü randevu ile yapılabilecek.

Kuaför Ali Ardıç, bayram öncesi bu uygulamadan son derece memnun olduklarını belirterek, "Berberler ve Kuaförler Odası Başkan yardımız sayesine dilekçemizi bildirdik. Kendisi de valilikle irtibata geçip, bu uygulamayı Afyonkarahisar'daki meslektaşlarımıza yayınladı. Korona virüs nedeniyle 52 gün kapalı kaldık. Ne kadarda olsa mağdur olduk. Akşam 21'.00'da kapanacaktı, 24.00'a kadar bir nebzede olsa müşterilerimizi alıyoruz, bu konuda şanslıyız Afyonkarahisar olarak" diye konuştu.

Kentte faaliyet gösteren başka bir kuaför Ömer Fındık ise, "Gece 24'e kadar çalışarak 3 saat daha normal saati geçtik. Bayram yoğunluğumuz yok çok fazla. Başramı evinde geçireceği için ve sokağa çıkma yasağı olduğu için bayram yoğunluğumuz yok. Korona tedbirlerini aldık, hijyenik çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede korona virüsün de bitmesini istiyoruz, herkes gönül rahatlığıyla gelebilir" diye konuştu.

Afyonkarahisar'da berber ve kuaförler gece 24.00'a kadar faaliyet gösteriyor

Türkiye, Afyon, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 05:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Afyonkarahisar'da berber ve kuaförler gece 24.00'a kadar faaliyet gösteriyor - Son Dakika

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