AFYONKARAHİSAR - Bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

30.04.2022 00:49

Afyonkarahisar'da iki grup arasında çıkan kavgada yabancı uyruklu iki kişi bıçakla yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki grup arasında çıkan kavgada yabancı uyruklu iki kişi bıçakla yaralandı.

Dumlupınar Mahallesi Ordu Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yabancı uyruklu C.A. ile bir kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan C.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR - Bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı - Son Dakika
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