Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden biri öldü - Son Dakika

Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Dumlupınar Mahallesi Ordu Bulvarı'nda iki grup arasında para meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Afganistan uyruklu A.R, yanında taşıdığı bıçakla Cavit Amiri ile Ali Aqu Barati'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Cavit Amiri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis,A.R'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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