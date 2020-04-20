Afyonkarahisar'da biçerdöverler hasat için hazırlanıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hububat hasatı için biçerdöverlerde son hazırlıklar yapılıyor.

Sanayi Sitesinde bakıma alınan biçerdöverler, 25 Nisan'dan itibaren mevsimsel olarak hasatın başlayacağı yörelere doğru hareket edecek.

İlçedeki biçerdöver sahiplerinden Mustafa Okça, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 110 civarında biçerdöver bulunduğunu ve hasat hazırlıkları için araçların bakımlarının son hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

Hasat sezonuna İzmir'den Nisan ayı sonlarında başlayacaklarına dile getiren Okça, şöyle konuştu:

"Şuanda orada ekinler sarardı. İzmir, Uşak, Kütahya, Bursa'dan başlıyoruz ve sonra Afyonkarahisar'daki ekinlere dönüyoruz. Arpa, buğday, ayçiçeği ve son olarak darı hasatı yapıyoruz. Sonra 12'inci ayda tekrar biçerimizi bakıma alıyoruz. A'dan Z'ye bütün parçaları sökülüyor ve yaklaşık 10 ila 15 bin lirası bir bakım masrafı gidiyor. Hasat sezonuna bir biçer için operatör, yağcı ve 2 yardımcı olmak üzere 4 kişi hasada gidiyoruz ve 4,5- 5 ay evden ayrı kalıyoruz."

-"Biçerdöverlerin bakımını her dönem düzenli olarak yapıyoruz"

Tamirci Salih Sarı da bakımını yaptıkları biçerdöverlerin hasat sezonuna hazır hale getirdiklerini anlattı.

Ağustos ayına kadar hasatların deva ettiğini belirten Sarı, "Arpa, Buğday biçimi bittikten sonra darı hasadı başlıyor. Kasım ayına kadar biçimler devam ediyor. Biçimlerin bitiminde biçerdöverleri tekrar ağır bakıma alıyoruz. Mayıs ayına kadar tekrar bakımda kalıyor. Yürüyen fabrikaların bakımlarını yapmadığımız zaman randımanlı çalışmıyor. Ürün kaybı yaşanmaması ve ekinlerde yangın çıkarmaması adına biçerdöverlerin bakımını her dönem düzenli olarak yapıyoruz. Hem çiftçiyi hemde biçerdöver sahibini mağdur etmemek adına bakımların yapılması önemli. Bizde kimseyi mağdur etmemek adına elimizden geldiği kadar bakımlarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.