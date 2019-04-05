Afyonkarahisar'da "Bilim Günleri Bölge Finali" Yapıldı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul ile lise öğrencileri arasında düzenlenen "Bilim Günleri Bölge Finali" yapıldı.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul ile lise öğrencileri arasında düzenlenen "Bilim Günleri Bölge Finali" yapıldı.



Dinar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda gerçekleştirilen final yarışına, Dinar, Başmakçı, Dazkırı ve Evciler ilçelerinden gelen öğrenciler katıldı.



Dinar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ceylan, programda yaptığı konuşmada, "Oldukça verimli geçen yarışmada tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, il finalinde dereceye giren Dazkırı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekibinin başarılarının devamı diliyoruz. Düzenlenen yarışmalarda emeği geçen tüm idareci, öğretmen, personellere teşekkür ederiz." diye konuştu.



Bölge Finali yarışmasında birinciliği Dazkırı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar elde etti.

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